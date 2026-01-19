SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|SIGA Technologies-Performance
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SIGA Technologies-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die SIGA Technologies-Anteile bei 0,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 174,906 SIGA Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 14 310,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,58 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 331,09 Prozent vermehrt.
SIGA Technologies war somit zuletzt am Markt 471,85 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
