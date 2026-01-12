NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen SIGA Technologies-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 12.01.2021 wurden SIGA Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der SIGA Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 7,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,423 SIGA Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SIGA Technologies-Papiers auf 6,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,28 Prozent verringert.

Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 472,95 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at