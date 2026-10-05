SIGA Technologies Aktie

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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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Lohnende SIGA Technologies-Anlage? 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurden SIGA Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8,95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 117,318 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 3 776,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,38 USD belief. Das entspricht einem Minus von 62,23 Prozent.

Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 243,09 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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