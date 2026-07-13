SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Lohnende SIGA Technologies-Anlage?
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SIGA Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SIGA Technologies-Papier 6,77 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 477,105 Anteilen. Die gehaltenen SIGA Technologies-Papiere wären am 10.07.2026 5 302,81 USD wert, da der Schlussstand 3,59 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,97 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von SIGA Technologies betrug jüngst 257,69 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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