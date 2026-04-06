SIGA Technologies Aktie

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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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SIGA Technologies-Investition im Blick 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren SIGA Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.04.2021 wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des SIGA Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 6,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,535 SIGA Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 76,16 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 02.04.2026 auf 5,24 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,84 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte SIGA Technologies einen Börsenwert von 376,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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