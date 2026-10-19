SIGA Technologies Aktie

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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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Investmentbeispiel 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit SIGA Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die SIGA Technologies-Aktie an diesem Tag 6,99 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 143,062 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 3,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 453,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,65 Prozent verringert.

Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 227,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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