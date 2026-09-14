SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer SIGA Technologies-Einstieg? 14.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das SIGA Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SIGA Technologies-Papier bei 4,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2 202,643 SIGA Technologies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 674,01 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 11.09.2026 auf 3,03 USD belief. Damit wäre die Investition um 33,26 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für SIGA Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 217,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

mehr Nachrichten