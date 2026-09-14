SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Lukrativer SIGA Technologies-Einstieg?
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren angefallen
Das SIGA Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SIGA Technologies-Papier bei 4,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2 202,643 SIGA Technologies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 674,01 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 11.09.2026 auf 3,03 USD belief. Damit wäre die Investition um 33,26 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für SIGA Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 217,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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