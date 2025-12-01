SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Lukrative SIGA Technologies-Anlage?
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIGA Technologies von vor einem Jahr angefallen
Das SIGA Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,28 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 137,363 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen SIGA Technologies-Anteile wären am 28.11.2025 832,42 USD wert, da der Schlussstand 6,06 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 16,76 Prozent.
SIGA Technologies war somit zuletzt am Markt 434,94 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
