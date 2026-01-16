Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Rentables Silgan-Investment?
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Silgan-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Silgan-Aktie letztlich bei 24,82 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silgan-Aktie investiert, befänden sich nun 40,298 Silgan-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.01.2026 gerechnet (42,75 USD), wäre das Investment nun 1 722,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,27 Prozent erhöht.
Silgan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Silgan Holdings Inc.
|36,60
|0,00%
