NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Silgan-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Silgan-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Silgan-Aktie letztlich bei 24,82 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silgan-Aktie investiert, befänden sich nun 40,298 Silgan-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.01.2026 gerechnet (42,75 USD), wäre das Investment nun 1 722,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,27 Prozent erhöht.

Silgan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at