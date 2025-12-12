Silgan Holdings Aktie

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

Langfristige Investition 12.12.2025 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silgan-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Silgan-Aktien gewesen.

Am 12.12.2020 wurde die Silgan-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35,47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,819 Silgan-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Silgan-Papiers auf 39,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,52 Prozent.

Alle Silgan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

