NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Silgan eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.06.2016 wurden Silgan-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Silgan-Aktie bei 25,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,866 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.06.2026 140,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,28 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 140,27 USD, was einer positiven Performance von 40,27 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Silgan eine Marktkapitalisierung von 3,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at