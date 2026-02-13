NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silgan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Silgan-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Silgan-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 25,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 393,623 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Silgan-Aktien wären am 12.02.2026 19 145,84 USD wert, da der Schlussstand 48,64 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 19 145,84 USD entspricht einer Performance von +91,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Silgan bezifferte sich zuletzt auf 5,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at