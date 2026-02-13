Silgan Holdings Aktie

Silgan Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 13.02.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silgan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Silgan-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Silgan-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 25,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 393,623 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Silgan-Aktien wären am 12.02.2026 19 145,84 USD wert, da der Schlussstand 48,64 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 19 145,84 USD entspricht einer Performance von +91,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Silgan bezifferte sich zuletzt auf 5,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.

mehr Nachrichten