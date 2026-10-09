Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Rentable Silgan-Anlage?
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09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Silgan-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 42,12 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,374 Silgan-Aktien im Depot. Die gehaltenen Silgan-Anteile wären am 08.10.2026 85,00 USD wert, da der Schlussstand 35,80 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 85,00 USD, was einer negativen Performance von 15,00 Prozent entspricht.
Silgan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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