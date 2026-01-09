NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Silgan-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 09.01.2021 wurde das Silgan-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Silgan-Anteile 37,21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Silgan-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,687 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.01.2026 113,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,09 Prozent angezogen.

Silgan war somit zuletzt am Markt 4,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at