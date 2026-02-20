NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Silgan-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Silgan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Silgan-Papiers betrug an diesem Tag 55,52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,801 Silgan-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,40 USD, da sich der Wert einer Silgan-Aktie am 19.02.2026 auf 47,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,60 Prozent.

Silgan war somit zuletzt am Markt 5,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at