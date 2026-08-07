Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Silgan-Performance
|
07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Silgan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Silgan-Papier bei 46,62 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Silgan-Aktie investiert hat, hat nun 2,145 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 89,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,54 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 89,10 USD, was einer negativen Performance von 10,90 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Silgan einen Börsenwert von 4,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.
|
07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
31.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Silgan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silgan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Silgan Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silgan Holdings Inc.
|35,80
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.