Silgan Holdings Aktie

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WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Silgan-Performance 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Silgan-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Silgan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Silgan-Papier bei 46,62 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Silgan-Aktie investiert hat, hat nun 2,145 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 89,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,54 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 89,10 USD, was einer negativen Performance von 10,90 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Silgan einen Börsenwert von 4,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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