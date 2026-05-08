NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Silgan von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Silgan-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Silgan-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 25,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 394,477 Silgan-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.05.2026 auf 40,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 881,66 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 58,82 Prozent gleich.

Silgan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at