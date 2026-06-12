Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Performance im Blick
|
12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Silgan von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Silgan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Silgan-Aktie an diesem Tag bei 55,15 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Silgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,132 Silgan-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (40,22 USD), wäre das Investment nun 729,28 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,07 Prozent vermindert.
Alle Silgan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!