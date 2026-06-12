NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Silgan von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Silgan-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Silgan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Silgan-Aktie an diesem Tag bei 55,15 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Silgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,132 Silgan-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (40,22 USD), wäre das Investment nun 729,28 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,07 Prozent vermindert.

Alle Silgan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at