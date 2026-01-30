NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Silgan-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Silgan-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Silgan-Papiers betrug an diesem Tag 52,69 USD. Bei einem Silgan-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,898 Silgan-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,06 USD, da sich der Wert einer Silgan-Aktie am 29.01.2026 auf 42,71 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 81,06 USD entspricht einer negativen Performance von 18,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Silgan bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at