NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor 5 Jahren bedeutet

Am 01.05.2021 wurden Silgan-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Silgan-Anteile bei 42,17 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Silgan-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,714 Silgan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Silgan-Aktie auf 40,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 961,58 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 961,58 USD entspricht einer negativen Performance von 3,84 Prozent.

Silgan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at