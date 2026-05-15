Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Langfristige Investition
|
15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Silgan-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Silgan-Aktie bei 54,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Silgan-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,822 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,32 USD, da sich der Wert eines Silgan-Anteils am 14.05.2026 auf 38,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,68 Prozent vermindert.
Silgan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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