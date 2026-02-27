NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Silgan-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Silgan-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Silgan-Anteile an diesem Tag bei 53,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,727 Silgan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.02.2026 889,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,48 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,09 Prozent verringert.

Der Marktwert von Silgan betrug jüngst 5,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

