Silgan Holdings Aktie

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WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Silgan-Investition im Blick 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Silgan-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Silgan-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Silgan-Papier bei 49,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Silgan-Papier investiert hätte, hätte er nun 202,799 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 40,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 276,21 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 8 276,21 USD, was einer negativen Performance von 17,24 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Silgan einen Börsenwert von 4,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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