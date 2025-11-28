Silgan Holdings Aktie

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

Performance im Blick 28.11.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Silgan-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Silgan-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Silgan-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 57,45 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,406 Silgan-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 39,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 688,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,16 Prozent eingebüßt.

Silgan wurde am Markt mit 4,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

