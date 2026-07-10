NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Silgan-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Silgan-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 55,33 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Silgan-Aktie investierten, hätten nun 180,734 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 954,09 USD, da sich der Wert eines Silgan-Papiers am 09.07.2026 auf 44,01 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 20,46 Prozent.

Der Marktwert von Silgan betrug jüngst 4,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at