Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Silicon Laboratories-Investition
|
12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Silicon Laboratories-Papier an diesem Tag bei 133,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,469 Silicon Laboratories-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 217,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 622,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Silicon Laboratories bezifferte sich zuletzt auf 7,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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