Silicon Laboratories Aktie

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WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

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Lohnende Silicon Laboratories-Anlage? 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Silicon Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Silicon Laboratories-Anteile bei 94,91 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,536 Silicon Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 2 331,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 221,25 USD belief. Damit wäre die Investition 133,12 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Silicon Laboratories einen Börsenwert von 7,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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