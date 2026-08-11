Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Hochrechnung
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11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren eingefahren
Die Silicon Laboratories-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 158,63 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silicon Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 63,040 Silicon Laboratories-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 769,78 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Anteils am 10.08.2026 auf 218,43 USD belief. Damit wäre die Investition 37,70 Prozent mehr wert.
Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 7,23 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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