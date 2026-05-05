NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Silicon Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Silicon Laboratories-Aktie an diesem Tag 107,01 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,934 Anteilen. Die gehaltenen Silicon Laboratories-Anteile wären am 04.05.2026 202,78 USD wert, da der Schlussstand 217,00 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102,78 Prozent angezogen.

Am Markt war Silicon Laboratories jüngst 7,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at