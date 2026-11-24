Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Lukrativer Silicon Laboratories-Einstieg?
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Silicon Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 101,83 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 98,203 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 221,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 730,33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117,30 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Silicon Laboratories belief sich jüngst auf 7,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silicon Laboratories Inc.
Analysen zu Silicon Laboratories Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silicon Laboratories Inc.
|198,00
|-1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.