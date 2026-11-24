Bei einem frühen Silicon Laboratories-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Silicon Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 101,83 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 98,203 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 221,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 730,33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117,30 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Silicon Laboratories belief sich jüngst auf 7,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at