NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Silicon Laboratories-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Silicon Laboratories-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,55 USD. Bei einem Silicon Laboratories-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,625 Silicon Laboratories-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 221,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 360,36 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 260,36 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Silicon Laboratories bezifferte sich zuletzt auf 7,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at