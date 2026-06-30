NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Silicon Laboratories-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 147,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 67,861 Silicon Laboratories-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers auf 219,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 863,60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 48,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Silicon Laboratories belief sich zuletzt auf 7,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at