Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Langfristige Performance
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Silicon Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Silicon Laboratories-Anteile bei 142,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,031 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 533,40 USD, da sich der Wert einer Silicon Laboratories-Aktie am 24.08.2026 auf 218,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,34 Prozent gesteigert.
Silicon Laboratories wurde am Markt mit 7,29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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