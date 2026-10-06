NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Silicon Laboratories-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Silicon Laboratories-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Silicon Laboratories-Papier bei 136,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,324 Silicon Laboratories-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 631,76 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Papiers am 05.10.2026 auf 222,80 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 63,18 Prozent gleich.

Silicon Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at