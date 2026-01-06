Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Lukrativer Silicon Laboratories-Einstieg?
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silicon Laboratories-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Silicon Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers betrug an diesem Tag 46,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,584 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 977,12 USD, da sich der Wert einer Silicon Laboratories-Aktie am 05.01.2026 auf 137,93 USD belief. Damit wäre die Investition um 197,71 Prozent gestiegen.
Silicon Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Silicon Laboratories Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Silicon Laboratories Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Silicon Laboratories Inc.
|126,00
|13,51%
