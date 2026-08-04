NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Silicon Laboratories-Aktie Investoren gebracht.

Am 04.08.2023 wurde die Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Silicon Laboratories-Aktie an diesem Tag bei 140,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,137 Silicon Laboratories-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers auf 218,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 555,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,58 Prozent gesteigert.

Silicon Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at