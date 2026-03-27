NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit SKF Group (B, Fria)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 144,60 SEK. Bei einem Investment von 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,156 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 221,70 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 331,95 SEK wert. Das kommt einer Steigerung um 53,32 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 100,91 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at