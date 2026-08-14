NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 142,00 SEK. Bei einem 1 000-SEK-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,042 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 840,14 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Anteils am 13.08.2026 auf 261,30 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84,01 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete SKF Group (B, Fria) eine Marktkapitalisierung von 118,11 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at