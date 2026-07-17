NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren eingefahren

Das SKF Group (B, Fria)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 138,30 SEK wert. Wer vor 10 Jahren 100 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hat, hat nun 0,723 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 190,89 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 16.07.2026 auf 264,00 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 90,89 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich jüngst auf 118,52 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at