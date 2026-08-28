SKF Group Aktie

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WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227

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SKF Group (B, Fria)-Investment im Blick 28.08.2026 10:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SKF Group (B, Fria)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Anteile betrug an diesem Tag 181,55 SEK. Bei einem Investment von 100 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,551 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 276,10 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,08 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,08 Prozent angezogen.

SKF Group (B, Fria) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 125,49 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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