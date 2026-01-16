SKF Group Aktie

WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227

Lukrativer SKF Group (B, Fria)-Einstieg? 16.01.2026 10:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren SKF Group (B, Fria)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie betrug an diesem Tag 185,85 SEK. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,381 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 372,61 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 15.01.2026 auf 255,10 SEK belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,26 Prozent.

Alle SKF Group (B, Fria)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 113,76 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

