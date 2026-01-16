SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|Lukrativer SKF Group (B, Fria)-Einstieg?
|
16.01.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie betrug an diesem Tag 185,85 SEK. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,381 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 372,61 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 15.01.2026 auf 255,10 SEK belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,26 Prozent.
Alle SKF Group (B, Fria)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 113,76 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SKF Group (B, Fria)
Analysen zu SKF Group (B, Fria)
Aktien in diesem Artikel
|SKF Group (B, Fria)
|23,84
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.