NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SKF Group (B, Fria)-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit SKF Group (B, Fria)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 234,80 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 42,589 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 249,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 604,77 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,05 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 111,87 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at