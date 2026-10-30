SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|SKF Group (B, Fria)-Investmentbeispiel
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30.10.2026 10:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SKF Group (B, Fria)-Aktie via Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die SKF Group (B, Fria)-Aktie bei 199,00 SEK. Hätte ein Anleger 100 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,503 SKF Group (B, Fria)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,55 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 29.10.2026 auf 279,70 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,55 Prozent gesteigert.
SKF Group (B, Fria) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 127,30 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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