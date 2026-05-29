NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SKF Group (B, Fria)-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STO Handel mit SKF Group (B, Fria)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers betrug an diesem Tag 210,40 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 47,529 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 245,30 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 658,75 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,59 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 114,38 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at