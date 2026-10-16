SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|Investmentbeispiel
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16.10.2026 10:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STO Handel mit SKF Group (B, Fria)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das SKF Group (B, Fria)-Papier an diesem Tag 236,20 SEK wert. Bei einem Investment von 1 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,234 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Die gehaltenen SKF Group (B, Fria)-Papiere wären am 15.10.2026 1 126,59 SEK wert, da der Schlussstand 266,10 SEK betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) bezifferte sich zuletzt auf 123,00 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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