NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.04.2025 wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 181,40 SEK. Bei einem Investment von 100 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,551 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 223,60 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,26 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,26 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) bezifferte sich zuletzt auf 101,85 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at