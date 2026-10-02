SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|SKF Group (B, Fria)-Investition im Blick
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02.10.2026 10:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 205,00 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 48,780 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 267,20 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 034,15 SEK wert. Mit einer Performance von +30,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle SKF Group (B, Fria)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123,44 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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