NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das SKF Group (B, Fria)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SKF Group (B, Fria)-Papier bei 200,60 SEK. Wer vor 3 Jahren 10 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hat, hat nun 49,850 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 257,60 SEK gerechnet, wäre die Investition nun 12 841,48 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,41 Prozent angewachsen.

Der SKF Group (B, Fria)-Wert an der Börse wurde auf 116,47 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at