NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n SKF Group (B, Fria)-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 20.10.2022 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile an der Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren SKF Group (B, Fria)-Anteile an diesem Tag 167,35 SEK wert. Hätte ein Anleger 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,976 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 034,36 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 19.10.2023 auf 173,10 SEK belief. Mit einer Performance von +3,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle SKF Group (B, Fria)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,35 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at