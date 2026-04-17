SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|Langfristige Anlage
|
17.04.2026 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 256,20 SEK. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,032 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 239,70 SEK gerechnet, wäre die Investition nun 9 355,97 SEK wert. Mit einer Performance von -6,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von SKF Group (B, Fria) betrug jüngst 108,30 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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